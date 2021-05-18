Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı

Beşiktaş şampiyonluk sonrası ilk transfer bombasını patlattı. Siyah-Beyazlı takım Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL’den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor’un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyordu ancak Salih’in tercihi Beşiktaş’tan yana oldu. Orta saha oyuncusunun bu tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olmasının ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Hocası mesajı vermişti

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 40 maça çıkan Salih Uçan 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Bucaspor’da başlayan ardından 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan ayrıca Roma, Sion ve Empoli’de oynadı. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan Ankaragücü’nü 1-0 yendikleri maç sonrası Salih Uçan ve Caulker’ın büyük takıma gideceğini ifade etmişti.

Yakup Çınar