Beşiktaş, Salih Özcan transferini bitiriyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor.

Todofichajes'in haberine göre, siyah beyazlılar Köln'de forma giyen gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ın transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere. Haberde, taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı ve Salih'in gelecek sezon siyah-beyazlı takımda forma giymesine kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.

26 maça çıktı

Köln'ün altyapısından yetişen Salih Özcan, Alman kibiyle bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 26 maçta yer aldı ve 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.