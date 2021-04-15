Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena’da oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe’nin 4, üçüncü Galatasaray’ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun’un yanı sıra sakatlığı devam eden Ajdin Hasic yarınki maçta forma giyemeyecek.









Vincent Aboubakar’ın durumu ise belirsizliğini koruyor

Kamerun Milli Takımı’ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet aldı.

Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen Aboubakar’ın yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Josef dönüyor

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.









Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 104. maçına çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında yarın evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 104. lig mücadelesine çıkacak. İki takım arasında geride kalan 103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş’ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi. Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş son 25 maçın 20’sini kazandı

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 25 maçın 20’sini kazandı, 4’ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da 2-1’lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011’de Ankara’daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0’lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.









Beşiktaş, İstanbul’daki son 12 maçı kazandı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. İki ekip arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42’ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini 1969-1970 sezonunda 3-2’lik galibiyetle aldı. Başkent temsilcisi, siyah-beyazlı ekibi İstanbul’da son olarak 2001-2002’de 2-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’da yapılan karşılaşmada Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu.