Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı

Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Valentin Rosier'in siyah beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Fransız futbolcunun transferi için Portekiz ekibiyle 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. Resmi imzaların salı günü atılması bekleniyor.

Rosier, geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla çıktığı toplam 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Gökmen Özcan