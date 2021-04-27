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Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

27 Nisan 2021, Salı 13:39 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın (28 Nisan) Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Trabzon’a, ardından karayoluyla Rize’ye giderek kampa girecek.

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