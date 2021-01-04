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Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

04 Ocak 2021, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (5 Ocak) saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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