Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman kaçta hangi kanalda?

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. 2. ön eleme turunu bay geçen Siyah-Beyazlı ekip, 3, ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile bir üst tura çıkma müadelesi verecek. Turu geçen taraf tek maç üzerinden netleşecek. Beşiktaş statü gereği rakibini İstanbul'da ağırlayacak. 90 dakika Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş - Rio Ave maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak,. Karşılaşmanın yayıncısı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak mücadelenin Dsmart platformundaki Smart Spor 2 kanalından verilme ihtimali yüksek.

Rio Ave nasıl rakip oldu?

Borac Banja Luka takımını deplasmanda 2-0 mağlup eden Rio Ave, siyah-beyazlı takımla eşleşti. Portekiz ekibi geçen sezon ligi, eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal yönetiminde 5.sırada tamamlamıştı. Carvalhal daha sonra Braga takımının başına geçti.



