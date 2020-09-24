Beşiktaş - Rio Ave maç sonucu: 1-1 (pen 2-4)

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile sahasında karşılaştı. Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen temsilcimiz son anlarda Moreira'nın golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1 bitti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadele seri penaltılara kaldı. Seri penaltı vuruşlarını 4-2 üstün tamamlayan Rio Ave, toplamda 5-3 üstünlük sağladı ve tur atladı. Beşiktaş'ın maç içinde iki kez şutu direkten dönerken önemli bir çok pozisyondan ve fırsattan yararlanamadı. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla Avrupa Kupalarına veda etti





Maçtan dakikalar

3.dakikada Rio Ave'den Reis'in ortasında top doğrudan auta gitti

8.dakikada Beşiktaş sol kanattan Ljajic ile köşe vuruşunu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

10.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Geraldes şutunu çekti top savunmadan sekip kornere gitti

GOL! 15.dakikada Beşiktaş Güven'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Necip iyi geldi arka direğe ortaladı uygun durumda Güven kafayla golü attı

SARI KART! 19.dakikada Beşiktaş takımından Oğuzhan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

25.dakikada sağ kanattan Pinto geldi ortasını Beşiktaş savunması çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 33.dakikada Güven ara pasını verdi Dorukhan vurdu kaleciden seken top yan direkten geri geldi

35.dakikada Geraldes ceza sahası dışından vurdu top üstten auta gitti

37.dakikada sol çaprazdan Boyd vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı

39.dakikada ceza sahası dışında Carlos Mane vurdu top kaleci Utku'da kaldı

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 42.dakikada sağ kanattan Lens geldi ortasına Güven bekletmeden vurdu kaleci topu son anda çıkardı seken topa Ljajic vurdu ama şutu auta gitti

İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı, takımlar devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı

SARI KART! 47.dakikada Rio Ave takımından Filipe Augusto yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

53.dakikada ceza sahası dışından Ljajic vurdu şutu yandan auta gitti

RIO AVE ETKİLİ GELDİ! 56.dakikada sol kanattan gelen ortaya Moreira kafayı vurdu üst direğe çarpan top dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Beşiktaş'ta Güven çıktı yerine Larin girdi

66.dakikada Oğuzhan savunmanın arkasına Larin'i kaçırdı, golcü oyuncu kaleciyi geçti ama kaleye paralel gönderdiği topa arkadaşları ulaşamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada Beşiktaş'ta Ljajic çıktı yerine Mensah girdi

SARI KART! 73.dakikada Beşiktaş'tan Montero rakibini arkadan çekince hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 74.dakikada Rio Ave takımından kaptan Tarantini itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

RIO AVE ETKİLİ GELDİ! 78.dakikada savunmanın arkasına sarkan Geraldes bekletmeden vurdu top dışarı gitti

80.dakikada sol kanattan gelen ortaya arka direkte Carlos Mane kafayı vurdu yerden seken top kalenin az farkla üstünden dışarı gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Beşiktaş'ta Boyd çıktı yerine Gökhan Töre girdi





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GOL! 85.dakikada Rio Ave takımı Moreira'nın kafa golüyle skoru eşitledi. 1-1

YİNE DİREK! 89.dakiakda kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah şutunu çekti top yandan direkten geldi

90.dakikada yine Mensah çapraz açıda topu önünde buldu şutunu bu kez savunma uzaklaştırdı

Maçın normal süresi 1-1 bitti ve mücadele uzatmaya gitti





OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 96.dakikada Rio Ave takımında Geraldes çıktı yerine Gabrielzinho girdi

SARI KART! 98.dakikada Beşiktaş'tan Necip Uysal rakibine yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 99.dakikada Beşiktaş'ta Lens çıktı yerine Hasic girdi

104.dakikada sağ kanattan gelen Carlos Mane kaleyi denedi şutu auta gitti

İlk uzatma devresi eşitlikle sona erdi

112.dakikada Larin sol kanattan topu kaptı ceza sahasına kadar geldi ancak son anda savunma araya girdi ve topu kornere yolladı

114.dakikada Rio Ave etkili geldi. Montero'dan topu kapan Gabrielzinho uygun durumda şutunu vurdu top son anda savunmadan geri geldi

SARI KART! 117.dakikada Beşiktaş'tan Mensah ve Larin, Rio Ave'den Moreira sarı kart gördü. Oyuna düdüğünü bekletmeden başlayan Mensah dışında ceza sahasında münakaşaya giren Larin ve Moreira kart görmüş oldu

118.dakikada serbest vuruşu Mensah kullandı şutu auta gitti

SON ANDA GOL KAÇTI! 120.dakikada Gökhan Töre savunmanın arkasına sarktı ama uygun durumda şutu üstten auta gitti

Maçın sonuna hakem 3 dakika ekledi

120+1.dakiakda Hasic ceza sahası dışından vurdu top üstten auta gitti

UTKU SON ANDA ÇIKARDI! 120+2.dakikada ceza sahası içinde topu Carlos Mane önünde buldu uygun durumda plase şutunu kaleci Utku son anda çıkardı

Mücadele seri penaltı vuruşlarına gitti





Seri penaltı vuruşları

BEŞİKTAŞ 1.PENALTI / Mensah Gol 2-1

RIO AVE 1.PENALTI / Moreira Gol 2-2

BEŞİKTAŞ 2.PENALTI / Gökhan Töre Gol 3-2

RIO AVE 2.PENALTI / Santos Gol 3-3

BEŞİKTAŞ 3.PENALTI / Welinton kaçırdı 3-3

RIO AVE 3.PENALTI / Jambor Gol 3-4

BEŞİKTAŞ 4.PENALTI / Larin kaçırdı 3-4

RIO AVE 4.PENALTI / Reis Gol 3-5









BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

RIO AVE: Kieszek, Reis, Borevkovic, Pinto, Santos, F. Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Moreira, Carlos Mane