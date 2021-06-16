Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 'ın gündemine Fransa'nın Rennes takımında forma giyen M'Baye Niang geldi.

Portekiz basınından Abola'nın Fransa'nın ülü gazetesi L'Equipe'e dayandırdığı habere göre, siyah beyazlılar 26 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgileniyor. Haberde Rennes'in futbolcunun yıllık maaşından kurtulmak için Senegalli forveti serbest bırakmayı planladığı belirtildi.









Sözleşmesi 2023'te bitiyor

M'Baye Niang ile Beşiktaş'ın yanı sıra Krasnodar, Caen, Montpellier, Milan, Cenova, Watford ve Torino da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Rennes'in kadrosunda bulunan Niang, 9 lig maçında 1 gol attı. Sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımında kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcunun Rennes ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.