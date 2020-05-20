Beşiktaş Recep Adanır’ı unutmadı! Recep Adanır kimdir?

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Recep Adanır’ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Efsane futbolcumuz ’Baba’ Recep Adanır’ı vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş’a 1950’de transfer olan Recep Adanır, 10 yıl giydiği siyah-beyazlı formayla bir Türkiye birinciliği, iki Federasyon Kupası ve 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşadı.

1929’da doğan Recep Adanır, 2017’de vefat etmişti.

1929 yılında Ankara’da doğan Adanır, futbola Ankaragücü’nde başladı. Sırasıyla Beşiktaş, Kasımpaşa ve Galatasaray’da oynadı ve 15 kez milli oldu. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından baba lakabıyla anılan üç futbolcudan biri olan Adanır, 1963 yılında futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş’ta antrenör yardımcılığı, menacerlik; aynı zamanda spor yazarlığı da yaptı.

Recep Adanır Türk Futbol tarihinin en önemli maçlarından biri olan ve 17 Haziran 1951'de Berlin'de 100 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda oynanan Almanya-Türkiye milli maçında bir gol atmıştı. Türkiye o maçı 2-0 kazanırken, Turgay Şeren o maçtan sonra Berlin Panteri olarak anıldı.

Beşiktaş tarihinin efsane isimlerinden "Baba" lakaplı efsane futbolcusu aynı zamanda gazetemiz yazarlarından Edip Adanır'ın babası Recep Adanır 2017 yılında, 88 yaşında hayatını kaybetti.



