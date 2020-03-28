Dünya üzerinde tüm ülkeleri etkisi altına alan corona virüs salgını futbol kulüplerinin de sosyal medyaya olan ilgisini arttırdı. Corona virüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanyol kulübü Real Betis, 4 idol ismini açıklarken dünya üzerinde diğer takımlara da meydan okudu.

Real Betis, Luis Del Sol, Rogelio, Cardenosa ve Gordillo isimleri ile aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu 4 takıma meydan okudu. Diğer kulüpler ise Nacional, Palmeiras ve Napoli...

Siyah Beyazlı ekip de bu meydan okumaya çok geçmeden yanıt verdi ve 4 idol ismini Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okudu takımlar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors oldu.