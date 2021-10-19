UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Henüz galibiyeti bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş , 3. hafta maçında Sporting'i Vodafone Park'ta konuk ediyor. Kara Kartal, Sporting'u yenerek şeytanın bacağını kırmanın hedefinde. C Grubu'ndaki diğer maçta Ajax ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Sporting maçı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.

Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu

1- Ajax / 6 puan (1 maçı eksik)

2- Borussia Dortmund / 6 puan (1 maçı eksik)

3- Sporting Lizbon / 3 puan

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax 2-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş-Sporting Lizbon

Ajax-Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund-Ajax

Sporting Lizbon-Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş