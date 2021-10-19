Beşiktaş puan durumu ve kalan maçları... Beşiktaş kaçıncı sırada? (Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve fikstürü)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 3. maçında Sporting'i konuk ediyor. Kara Kartal, Portekiz ekibini Vodafone Park'ta devirmenin hesaplarını yaparken grubun diğer maçında Ajax ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Henüz galibiyeti bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş , 3. hafta maçında Sporting'i Vodafone Park'ta konuk ediyor. Kara Kartal, Sporting'u yenerek şeytanın bacağını kırmanın hedefinde. C Grubu'ndaki diğer maçta Ajax ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş, Sporting maçı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu
1- Ajax / 6 puan (1 maçı eksik)
2- Borussia Dortmund / 6 puan (1 maçı eksik)
3- Sporting Lizbon / 3 puan
4- Beşiktaş / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:
1. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
2. Hafta:
Ajax 2-0 Beşiktaş
Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon
3. Hafta:
Beşiktaş-Sporting Lizbon
Ajax-Borussia Dortmund
4. Hafta:
Borussia Dortmund-Ajax
Sporting Lizbon-Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş