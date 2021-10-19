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Beşiktaş puan durumu ve kalan maçları... Beşiktaş kaçıncı sırada? (Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve fikstürü)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 3. maçında Sporting'i konuk ediyor. Kara Kartal, Portekiz ekibini Vodafone Park'ta devirmenin hesaplarını yaparken grubun diğer maçında Ajax ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü merak ediyor. İşte detaylar...

19 Ekim 2021, Salı 20:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş puan durumu ve kalan maçları... Beşiktaş kaçıncı sırada? (Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu ve fikstürü)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Henüz galibiyeti bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş , 3. hafta maçında Sporting'i Vodafone Park'ta konuk ediyor. Kara Kartal, Sporting'u yenerek şeytanın bacağını kırmanın hedefinde. C Grubu'ndaki diğer maçta Ajax ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. 

Beşiktaş, Sporting maçı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.

Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu

1- Ajax / 6 puan (1 maçı eksik)

2- Borussia Dortmund / 6 puan (1 maçı eksik)

3- Sporting Lizbon / 3 puan

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş 

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax 2-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş-Sporting Lizbon

Ajax-Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund-Ajax

Sporting Lizbon-Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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