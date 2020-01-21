Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! İmza...

Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Guilherme’yi renklerine bağlayarak transfer dönemini kapatmak isteyen ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın golcü ısrarı nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna bırakan siyah-beyazlıların, kanat özellikli bir santrfor alabilmek için girişimlerini sürdürdüğü belirlendi.

1 milyon 850 bin lira tutarındaki harcama limitini takımdan bir ya da bir kaç oyuncuyu kiralık göndererek artırmak isteyen yönetim, takıma katkı sağlamakta geride kalan futbolcularını ayrılık için ikna etmeye çalışıyor.

Az süre alan isimlerle en kısa sürede yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar bu hedefe ulaşılması halinde golcü takviyesini hemen gerçekleştirecek. Anlaşma sağladığı isimlere verdiği sürenin de sonuna yaklaştığı için elini çabuk tutan yönetim, en az bir transferle devre arasını kapatmaya çalışacak.

Bu arada transferde limit aşımı yapmamak için çok dikkatli olan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bazı yöneticilerle gerçekleştirdiği durum değerlendirmesinde “Artık eskisi gibi parayı sokağa atma dönemi olmayacak. Zaten limitimiz yok ve yer açmak için uğraşıyoruz. Limit olmadığı için mevcut şartlarda Ajdin Hasic’i bile takıma alamıyoruz” diye konuştuğu bildirildi.