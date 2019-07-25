Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek iki sezon için 21 yaşındaki oyuncuya başarılar dilenirken, şu ifadeler kullanıldı:

"2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı."

Ömer Utku Al, geçen sezon ligde 10 dakika 36 saniye süre, 2,2 sayı, 1,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

AA