Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2019, Perşembe 17:32
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Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.     

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek iki sezon için 21 yaşındaki oyuncuya başarılar dilenirken, şu ifadeler kullanıldı:     

"2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı."     

Ömer Utku Al, geçen sezon ligde 10 dakika 36 saniye süre, 2,2 sayı, 1,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

AA

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