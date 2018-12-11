Beşiktaş, Polonya’da liderlik peşinde

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Wisla CANPACK ile karşı karşıya gelecek.

11 Aralık 2018, Salı 11:38
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Beşiktaş, Polonya’da liderlik peşinde

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Wisla CANPACK’la deplasmanda karşılaşacak.

Hala TS Wisla’da oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Grubun son haftasını Polonya deplasmanında oynayacak siyah-beyazlılar geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak ikinci sırada yer alıyor.

Aldığı sonuçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlıların Polonyalı rakibi ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile C Grubu’nun ilk basamağında bulunuyor.

Grupta oynadıkları ilk maçta rakibini 100-71 kazanan siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan lider çıkacak.

AA

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