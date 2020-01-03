Beşiktaş Pedro ile resmi görüşmelere başlıyor

TFF tarafından açıklanan yeni harcama bütçesi sonrası takım gideri, verilen 275 milyon TL ve %30 sapmaya denk gelen Beşiktaş'ta her şeye rağmen transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer yapması için bütçeyi artırması gereken siyah-beyazlı yönetimin elindeki birinci formül oyuncu satışından hem bonservis elde etmek hem de maaş yükünü düşürerek bütçeye ek alan yaratmak. Yönetici Erdal Torunoğulları ise her an transfer yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Torunoğulları'nın, bugün İtalya'ya giderek Fiorentina'nın Brezilyalı forvet Pedro'yu kiralamak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifi götürülecek. Yönetim, satın alma opsiyonunu da düşünürken kiralama ücreti vermek istemiyor.

Pedro, Fiorentina'da bu sezon 4 maçta 63 dakika süre alırken skora katkı yapamadı. Genç oyuncu, bir önceki sezon ise Fluminense'de 17 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı. (Sabah)