UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda dün akşam Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’a konuk olan Siyah- Beyazlılar, rakibine 3-1’lik skorla kaybedip Devler Ligi umutlarını bitirdi. Büyük umutlarla geldikleri Selanik’te 30. dakikada 3-0 geriye düşen Kara Kartal, sonradan hücum hattında hareketlense de sadece farkı 2’ye indiren sayıyı kaydedebildi. PAOK karşısında alınan şok skorun ardından; yönetim, teknik ekip ve takıma yapılan yeni takviyeler büyük eleştiri topladı. Göreve gelmesinin ardından sık sık içinde bulunulan ekonomik sıkıntılardan dem vuran Beşiktaş Yönetimi, mali sorunlar sebebiyle takıma beklenen güç takviyesini yapamadı.

Lens, taraftarı çıldırttı

Geçen sezon kadroda bulunan; Loris Karius, Rebocho, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Victor Ruiz, Diaby, Mohamed Elneny, Kevin-Prince Boateng ve Burak Yılmaz’la yollar ayrılsa da bu önemli güç kaybı, beklenen transferlerle takviye edilemedi. Özellikle sağ bek hattındaki eksik sebebiyle PAOK karşısına o bölgede başlayan Jeremain Lens, dün akşamki maçı 1 asistle tamamlasa da sergilediği vasat görüntü ve yenilen tüm gollerdeki hatasıyla eleştirilerin hedefi oldu.









Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Eskişehirspor döneminde zaman zaman sağ bek bölgesinde forma giymesiyle bilinen Dorukhan Toköz’ün yerine Hollandalı futbolcuda ısrarcı olması, taraftarı adeta çıldırttı.

Antrenman eksiği hissedildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, takıma son katılan isim Welinton’a da PAOK karşısında ilk 11’de görev vermesi de büyük eleştiri topladı. Transfer görüşmelerinin uzaması sebebiyle antrenman eksiği bulunan Brezilyalı futbolcu, hem savunma hattındaki hataları hem de oyunun ilk yarısında sebep olduğu penaltı pozisyonu sebebiyle taraftarda hayal kırıklığı yarattı. Sol bek bölgesinde görev yapan Fabrice N’Sakala da karşılaşmaya ağırlığını koyamadı. Oyuna ilk 11’de başlayıp 70 dakika sahada kalan Bernard Mensah da, takıma beklenen katkıyı veremedi.







