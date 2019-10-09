Beşiktaş, Özersoylar Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı O. Kürşat Ersoy, iş birliği anlaşmasının detaylarını Vodafone Park’ta düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla paylaştılar.

Anlaşma kapsamında siyah beyazlıların basketbol kategorisindeki en büyük sponsorları arasında yer alacak olan Özersoylar Grubu, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın ulusal ve uluslararası platformlarda oynayacağı tüm maçlarda forma sponsoru olarak yerini alacak.

Başkan Fikret Orman, iş birliği tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Özersoylar Dış Ticaret’in kulübümüzle gerçekleştirmiş olduğu sponsorluk anlaşması, bu kategoride oldukça önemli iş birliklerinden bir tanesi. Beşiktaş JK olarak, finansal hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin başarılı markaları ile yan yana durmaktan ve uzun soluklu ortaklıklar gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Değerli markaları ile formamızda da yer bulacak Özersoylar Dış Ticaret ile anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum.

Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı O. Kürşat Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Gücünü geçmişinden alan şirketimizle Beşiktaş gibi köklü bir kulübün iş birliği yapmasından dolayı mutluyuz. Gönül verdiğimiz ve taraftarı olmaktan onur duyduğumuz kulübümüzle gerçekleştirmekte olduğumuz bu iş birliği bizim için oldukça heyecan verici bir adım olmuştur. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Hem taraftar hem de sponsor olarak takımımıza destek vermeyi Türk sporunun gelişmesi açısından da çok önemli buluyoruz. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası platformlarda gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse taraftarımızın da dahil olacağı aktivitelerle büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor, bu vesile ile Beşiktaşımıza başarılı bir sezon diliyoruz.

İş birliği tanıtım toplantısı, Fikret Orman’ın Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı O. Kürşat Ersoy’a Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın formasını hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.