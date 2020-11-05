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Beşiktaş, özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi

Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.

05 Kasım 2020, Perşembe 20:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi

Süper Lig’in 8. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep’e geldi. Gaziantep’e özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafilede, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar yer aldı.

Havalimanında takım otobüse binmeden önce taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın’a çiçek verdi.

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’ndan oynanacak.

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