Beşiktaş, oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.
Siyah beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Riva'da Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş, toplam 7 hazırlık maçı oynayacağı yeni sezon kamp döneminin son karşılaşmasında ise 10 Ağustos Cumartesi günü Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Siyah beyazlıların maç programı şöyle:
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar
18.30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
17.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
(Not: Müsabaka saatleri, maçların oynanacağı ülkelerin yerel saatleridir.)
İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.
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