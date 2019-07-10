Beşiktaş, oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

Siyah beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Riva'da Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş, toplam 7 hazırlık maçı oynayacağı yeni sezon kamp döneminin son karşılaşmasında ise 10 Ağustos Cumartesi günü Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Siyah beyazlıların maç programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba

18.30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18.30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

(Not: Müsabaka saatleri, maçların oynanacağı ülkelerin yerel saatleridir.)