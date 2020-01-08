Beşiktaş orta ve şut çalıştı

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve kanat orta - şut çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bugün saat 17.00'de Macaristan ekibi Mezokövesd-Zsory ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. Karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.