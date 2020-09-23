Süper Lig’de 2. haftayı 1-1’lik Antalyaspor beraberliğiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da gözler, Avrupa’ya çevrildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dün basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan hazırlık programında bir süre çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştiren oyuncular, yarım sahada yapılan idman maçı ve şut çalışmasıyla günü noktaladı. Maç sırasında futbolcular arasındaki rekabet zirveye çıktı. Sağ bek ve forvet dışındaki neredeyse tüm bölgelerde elinde alternatifli bir kadro bulunduran teknik ekip, dünkü forma yarışından memnun kaldı.

Kupa 2’de de görev Murat Şahin’de

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın koronavirüs testinin negatife dönmesine rağmen bir süre daha tedbiren dinlendirilmesine karar verilmesi sebebiyle geçici olarak görevi devralmayı sürdüren teknik sorumlu Murat Şahin, dünkü idmanda da takımın başındaydı. Genç yardımcı antrenör, Sergen hocanın yokluğunda Portekiz ekibiyle yarın oynanacak mücadelede de takımın yönetimini sürdürmeye devam edecek.