Beşiktaş noterlere kazandırdı

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için adaylardan Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal gerekli olan imzaları toplayarak Beşiktaş başkanlığı için resmen aday oldular.

Beşiktaş'a başkan adayları için imza veren kongre üyleerinden 2138 kişi noterden vekaletname vererek adayına destek verdi. Tanesi 90 tl olan vekaletname için anlaşmalı hukuk bürolarıyla çalışan Beşiktaş kongre üyeleri toplam 21 bin 718 tl ödedi.

Beşiktaş başkan adaylığı için Ahmet Nur Çebi 577, Hürser Tekinoktay 281, İsmail Ünal 364, Serdal Adalı 696 kongre üyesinin imzalı önergesiyle başkan adayı oldu.

Orhan Yıldırım