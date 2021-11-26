Beşiktaş nereden nereye!

Avrupa futbolunun vitrin turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde 26 Ağustos’ta İstanbul’da çekilen kurada; Sporting, Dortmund ve Ajax’la eşleşen Beşiktaş , diğer gruplara nispeten daha dengeli bir bölümde yer almıştı. Geçen sezon çifte şampiyonluk yaşayan ilk 11’den; Bernard Mensah ve Vincent Aboubakar ikilisi dışındaki kadroyu koruyan; Rosier ile Ghezzal’ın bonservisini alarak büyük bir başarıya imza atan yönetim, ayrıca İstanbul’a adeta yıldız yağdırmıştı. Çin macerasını tamamlayan Alex Teixeira ile Chelsea’den Michy Batshuayi ve Barcelona’dan da Miralem Pjanic’i kiralayan Kara Kartal, C Grubu’ndan çıkma planları yapıyordu ancak hedefler tutmadı.

Sheriff bile 6 puan topladı

Grupta çıktığı 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, 2.8 milyon Euro’luk mücadele başına galibiyet primini de kaybetti. Bu önemli gelirle birlikte ülke puanına da beklenen katkıyı veremeyen Siyah-Beyazlılar, maddi ve manevi olarak büyük yıkım yaşadı. Devler Ligi’ne ilk kez katılan Moldova ekibi Sheriff bile; Real Madrid, İnter ve Shakhtarlı grupta 6 puan toplarken Malmö’nün de önceki gün Zenit’le berabere kalması sonrası bu sezon grup aşamalarında puanla tanışamayan tek takım Beşiktaş kaldı. Kara Kartal, üst tur hedefiyle başladığı grupta şimdi 7 Aralık’ta deplasmanda Borussia Dortmund’a kaybetmeyip turnuvayı puansız kapatmamaya çalışacak.

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Sergen Yalçın’ın seçimi

Evdeki hesap çarşıya uymadı. Oysa, Devler Ligi kura çekimi sonrası Beşiktaş için ‘kadife’ grup rahat çıkar görüşü vardı. Normal şartlarda Kartal bu gruptan en kötü ikinci olarak çıkıp devam ederdi. Zira, lider Ajax’la yapılan iki maç ortada. Harcanan pozisyonlar. İkram goller. Dortmund ve Sporting’in durumları da ortada. Sergen Yalçın, Avrupa maçlarını ‘angarya’ görüyor sanki. Yaptığı açıklamalarda rakipleri çok büyüttü. Olmayan yerlere koydu. Sen böyle abartırsan, futbolcu da onun altına saklanır. Nitekim öyle oldu. Son maça puansız gelindi.

Yanlış tercihler...

Bu sene yapılan transferler verimsiz. Batshuayi, Alex, Kenan katkısız. Salih, Mehmet tam hayal kırıklığı. Geçen yıldan çok geri kalan Ghezzal, Rosier, N’Koudou, Gökhan, Oğuzhan, Larin, Vida, Welinton da cabası. Özetle sözleşmesi bitecek olan Souza ve kaleci Ersin dışında üstüne koyan yok. Bu durumdan herkesin ders alıp ligde durumu terse çevirme şansı hâlâ var.

Orhan Yıldırım

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Fizik kapasitesi yetmedi

Öncelikle ilk Dortmund maçı hariç Süper Lig şampiyonumuzun fiziksel kapasitesi Şampiyonlar Ligi seviyesinin gerektirdiğinin çok altında kaldı. Belki de o maçta Beşiktaş tempo ve fizik güç açısından Süper Lig ortalamasının çok üstüne çıktığı için de limitler zorlandı. Sonraki maçlara zaten bir anda kabus gibi çöken sakatlıklar nedeniyle hem performans hem de beklentiler düştü. Aslında Ajax maçının ilk yarısında göreceli olarak daha derli toplu bir Beşiktaş vardı. Bu kez de kadronun çelişkilerinin kurbanı oldu.

Larin farkı belirledi

Takım, Ajax karşısında 1-0 öndeyken Larin’in kaçırdıkları tam da başarılı sol ön Larin ile başarısız santrfor Larin farkının altını çizen cinstendi. Beşiktaş kadrosunda Batshuayi dışında net bir santrfor yok, o da Aboubakar tipi bir santrfor değil. Stoper meselesi ise takımın aşil tendonu zaten. Şampiyonlar Ligi, bu kadar stoper hatasını kaldırmaz!

Ali Ece