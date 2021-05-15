Süper Lig'de 42. hafta oynanancak maçlar şampiyonu belirleyecek. Son haftaya girilirken Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansları devam ediyor. Beşiktaş ile ikinci Galatasaray'ın 81'er puanı bulunuyor. Üçüncü Fenerbahçe ise 79 puanda. Bu akşam oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor, Göztepe - Beşiktaş ve Kayserispor - Fenerbahçe maçları nefes kesecek. Peki, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

81 puanı bulunan Beşiktaş ile Galatasaray arasında ikili averaj ortadan kalktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.

Örnek vermek gerekirse Beşiktaş'ın bugün Göztepe'yi mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Beşiktaş ayrıca genel averajda Galatasaray'dan 2 gol önde. Yani bugün Beşiktaş kazanır ve goller atarsa, Galatasaray'ın hem kazanması hem de Beşiktaş'tan iki gol daha fazla atması gerekecek.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Galatasaray son haftaya girerken Beşiktaş'la arasındaki puan farkını eşitledi. İki takım arasında ikili averaj olayı da maçların 0-2 ve 3-1 bitmesi nedeniyle ortadan kalktı. Deplasmanda atılan golün ekstra bir önemi ise bulunmuyor. Galatasaray bu akşam Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe kazansa dahi, Yeni Malatyaspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam oynayacakları maçları kazanırlarsa o zaman aynı puanda olacak Galatasaray ve Beşiktaş'ın genel averajına bakılacak. Beşiktaş'ın genel averajı 44, Galatasaray'ın ise 42. İki takım kazanırsa Galatasaray'ın Beşiktaş'tan iki gol daha fazla atması gerekecek.

İki takımın puanları ve averajları eşitlenirse ne olacak?

Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45’te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak. Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olarak büyük fırsatı tepen sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali bu nedenle mucizelere kalmış durumda.

Süper Lig'de ikili averaj mı geçerli, genel averaj mı?

Süper Lig'de puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj geçerli. Sezonu iki takım eşit puanda tamamlarsa tarafların arasında oynanan maçlara bakılacak ve ikili averaj gözetilecek.

Ancak Süper Lig'de ikili averajdaki skor eşitliğinde deplasmanda atılan golün herhangi bir önemi bulunmuyor. İkili averajda eşitlik olması durumunda ise bu kez genel averaja bakılacak.

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İkili averajda kim önde?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ikili averaj sarı-kırmızılı ekibin elinde. Ligin ilk maçında rakibiyle berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Böylece ikili averajda Galatasaray üstün oldu. İki takım ligi eşit puanda bitirirse Galatasaray sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamlayacak.

Genel averajda kim önde?

Ligin son haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında puan eşitliği bozulmazsa ikili averajın eşit olması nedeniyle genel averaj devreye girecek. Beşiktaş'ın mevcut averajı 44'ken Galatasaray'ın averajı ise 42. İki takım ligi aynı puanda tamamlarsa genel averajda üstün olan taraf şampiyon olacak.

Genel averajın eşit olması durumunda ise takımların attığı gol sayılarına bakılacak. Son haftaya girilirken ligde Beşiktaş'ın 87, Galatasaray'ın ise 77 golü bulunuyor.

Üçlü averajda durum ne?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali de bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş'ın, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.