Beşiktaş Morelos ile görüşecek

Beşiktaş 'ta yeni sezon öncesi golcü arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Weghorst'tan istediği geri dönüşü alamazken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Larin ve Batshuayi ile yollarını ayıran listesine Alexander Sörloth, Muleka'yı da ekleyen Kara Kartal, Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'a yöneldi. İskoç ekibi ile Mayıs 2023'te sözleşmesi bitecek forvet için bonservis pazarlıkları başladı. Daha önce Indep, Medellin ve HJK Helsinki formalarını da giyen yıldız futbolcu Kolombiya A Milli Takımı'nda da 11 karşılaşmada görev alan Alfredo Morelos, 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.

19 GOL ATTI 8 ASİST YAPTI

Glasgow Rangers forması ile geçtiğimiz sezon 42 maçta oynayan 25 yaşındaki santrfor 19 gol ile 8 asist yaptı ve 27 gole katkı sundu. Bu arada İspanyol ekibi Sevilla da Alfredo Morelos'a talip olurken, golcü için kulübüne 8 milyon Euro önerdi. (Yeni Asır)