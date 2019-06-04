Geçen sezonda orta saha hattını; Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson’un üzerine kurgulayan Siyah- Beyazlılar’da Gary Medel ve Oğuzhan Özyakup rotasyonda kullanılmıştı. Kulüpteki ekonomik sıkıntı sebebiyle oyuncu satmayı planlayan yönetimin, bu doğrultuda takımın Şilili ön liberosu Gary Medel’i ilk isim seçtiği ortaya çıktı. Geçen sezondan beri İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın radarında bulunan 31 yaşındaki futbolcunun kulüple 1 yıllık sözleşmesinin kalmasını da göz önünde bulunduran yönetimin, bu kez tecrübeli isme gidiş izni verdiği ortaya çıktı.

Manuel Pellegrini ısrarla istiyor

West Ham United’ın Şilili menaceri Manuel Pellegrini’nin ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın, futbolcunun menacerine, ‘7 milyon Euro’luk teklif getirirseniz Medel ayrılabilir’ mesajını ilettiği kaydedildi. Geçen sezon Beşiktaş’ta 24’ü Spor Toto Süper Lig’de, 11’i de Avrupa Ligi’nde olmak üzere toplamda 35 mücadelede forma giyen Medel, gol ya da asist katkısı yapamamıştı. Yeni sezon öncesinde orta sahasında yeni bir ekip oluşturmayı planlayan yönetimin, Medel’den gelecek bonservis bedelini kulübün transfer bütçesine ekleyeceği belirtildi.

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