Beşiktaş, Marcelo Herrera transferi için görüşmelere başladı!

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yollarını ayırıp ayırmayacağı büyük merak konusu olan Beşiktaş'ın milli futbolcudan doğabilecek boşluğu sürpriz bir isimle doldurmaya hazırlandığı iddia edildi. Brezilya basını, Kara Kartal'ın San Lorenzo forması giyen Marcelo Herrera ile ilgilendiğini duyurdu.

Ülkede yayın yapan Esporte Interativo televizyonu, resmi sitesinden okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Beşiktaş yönetiminin hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladığını duyurdu. Siyah Beyazlılar'a yakın kaynaklar ise kanala yaptıkları açıklamada kulübün mevcut finansal durumu nedeniyle transferin ancak düşük bir bonservis ücreti ve taksitlendirme yöntemiyle gerçekleşebileceğini söyledi.

Kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler