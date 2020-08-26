Beşiktaş Marcelo Guedes transferi için bütçeye takıldı

Siyah-Beyazlı camiada herkes, Şampiyonlar Ligi’nde Lyon’la yarı final oynaması başarısı gösteren Marcelo Guedes’in, yeniden kulübe dönmesi için geri sayıma geçmişti. Hatta Marcelo, FANATİK’in ulaştığı habere göre ezeli rakip Fenerbahçe’nin kendisine 2 milyon Euro’nun üzerinden yaptığı teklifi, “Türkiye’de Beşiktaş’tan başka takımda oynamam” diyerek reddetmişti. İşte bu doğrultuda transferin Kara Kartal adına olumlu yönde sonuçlanacağı düşünülüyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Lyon’la artık küçük detayları çözmeye çalışırken, evdeki hesap çarşıya uymadı! Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan ve bundan dolayı anlaştığı isimleri bile açıklayamayan yönetim, mevcut kadrodan ayrılık yapıp bütçe yaratamadığı için Marcelo’ya dönüş yolu kapandı.

Premier Lig’den talipler var

Konuyla ilgili olarak yönetimle görüşen Sergen hoca da, “Ekonomik olarak durumlar ortada. Elimde stoper bölgesi için Vida ve yeni transferimiz Welinton var” diyerek transfer haklarını başka bölgede kullanma önerisinde bulunduğu bildirildi. Bu haber, 3 yıl sonra bonservisini de eline alarak Beşiktaş’a geri dönmek isteyen ve Lyon’u da transferi konusunda ikna eden Marcelo’da büyük bir şok yarattı. Sergen hocanın bu kararında, yıllık 3.4 milyon Euro kazanan Vida’ya kulüp bulunamaması ve ekonomik olarak kulübe ekstra bir yük daha getirmenin gereksiz olmasının etkisi olduğu düşünülüyor. Bu karar sonrası kariyerinde zaten yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki stopere, İngiltere Premier Ligi’nde talipler olduğu konuşuluyor.

Çağrı DAVRAN





İlgili Haberler Sergen Yalçın: Kötü oynadık ama hakemler de kötü yönetti



