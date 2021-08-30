Beşiktaş Malatyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş , Süper Lig ’de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (31 Ağustos) saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı çalışmalarla devam edecek.