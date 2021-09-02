Beşiktaş-Malatyaspor bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig ’in 4. haftasında sahasında Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş , karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Bilet Alımı

Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler. Bir kişi, bir adet bilet satın alabilir. Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kodu Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

Öncelikli Satın Alım Hakkı

2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 3 Eylül Cuma günü saat 11.00 ile 4 Eylül Cumartesi günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının biletleri, 4 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır.

Deplasman Tribünü

TFF Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacaktır.

Bilet Satın Alımına Dair Önemli Bilgiler

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- 12 yaşını tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış taraftalarımız, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna aşı tanımlanması durumunda, 60 gün içerisinde aşı takvimini tamamlamamış kişiler stadyuma giriş yapamayacaklardır.

- COVİD-19 PCR TESTİ YAPTIRILAMAYAN 12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR STADYUMA GİREMEYECEKTİR.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.

HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.

Gazi-Engelli Tribün Bilet Talebi

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan yarın (3 Eylül) saat 11.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

*Gazi taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

**Engelli taraftar bilet yüklemelerinde HES Kodu zorunludur.

***Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.

Bilet Fiyatları

1. Kategori: 330TL

2. Kategori: 300TL

3. Kategori: 260TL

4. Kategori: 250TL

5. Kategori: 215TL

6. Kategori: 195TL

7. Kategori: 140TL

8. Kategori: 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL