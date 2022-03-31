Beşiktaş maçı öncesinde Trabzonspor'a iki müjde: Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür...
Uzun süredir sahalardan uzak kalan ve Abdullah Avcı'nın, Rizespor karşılaşmasının ardından, "Milli ara sonunda takıma katılacak" dediği Marek Hamsik bugün yapılan idmanda takımla çalıştı. Milli Takım kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün de bugün antrenmanın tamamında takımla olduğu öğrenildi. İki yıldızın da pazar günkü Beşiktaş maçında kadroda olması bekleniyor.
Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor milli aranın ardından pazar günü Beşiktaş 'ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak zorlu maç öncesinde Bordo-Mavililer'e iki müjdeli haber birden geldi.
Dev karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, bugün yapılan idmanda durumları merak edilen Marek Hamsik ile Abdülkadir Ömür de katıldı. İki yıldızın da idman boyunca takımla çalıştığı kaydedildi. Beşiktaş karşısında maç eksiği olan Hamsik'in 21 kişilik kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, Abdülkadir Ömür'ün de 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Sağ baldırında kas yaralanması tespit edilen Slovak süperstar Hamsik 15 Ocak 2022'den bu yana oynanan 9 maçın sadece 1'inde forma giyebildi ve 19 dakika süre alabildi. Abdülkadir Ömür ise sakatlığı nedeniyle İtalya karşılaşması öncesinde milli takım kadrosundan çıkartılmıştı.