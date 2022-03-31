Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor milli aranın ardından pazar günü Beşiktaş 'ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda kapalı gişe oynanacak zorlu maç öncesinde Bordo-Mavililer'e iki müjdeli haber birden geldi.

Dev karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, bugün yapılan idmanda durumları merak edilen Marek Hamsik ile Abdülkadir Ömür de katıldı. İki yıldızın da idman boyunca takımla çalıştığı kaydedildi. Beşiktaş karşısında maç eksiği olan Hamsik'in 21 kişilik kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, Abdülkadir Ömür'ün de 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Sağ baldırında kas yaralanması tespit edilen Slovak süperstar Hamsik 15 Ocak 2022'den bu yana oynanan 9 maçın sadece 1'inde forma giyebildi ve 19 dakika süre alabildi. Abdülkadir Ömür ise sakatlığı nedeniyle İtalya karşılaşması öncesinde milli takım kadrosundan çıkartılmıştı.





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