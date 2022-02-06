Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına yeni oyuncuları Admir Mehmedi, Fernando Martins, Alassane Ndao veLuiz Adriano’yu da götürecek. 34 yaşındaki tecrübeli forvet Luiz Adriano’nun, Beşiktaş maçının ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferleriyle deplasmanda rakibini yenerek ligde 7 hafta süren galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Deplasmanda 2 oyuncu yok!

Antalyaspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy’un oynaması beklenmiyor. Antalyaspor’da Beşiktaş maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında. Antalyaspor’da kaleci Boffin, Güray Vural, Veysel Sarı ve Doğukan Sinik, Siyah-Beyazlılar’a karşı oynanan maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Konuk ekipte hazırlıklar tamam

Spor Toto Süper Lig ’dezor günler geçiren Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna kattığı 4 futbolcuyla İstanbul’da Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Antalyaspor, ligin 24’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün saat 13.00’teyaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı-Beyazlılar, saat 16.30’da tarifeli uçakla İstanbul’a gitti.