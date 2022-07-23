Valerien Ismael yönetiminde Avusturya kampını tamamlayan ve sırasıyla Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz ile ilk kamp döneminde karşılaşan Beşiktaş , İspanya kampındaki ilk hazırlık maçını Wolverhampton ile oynayacak. En ciddi sınavını Premier Lig ekibi karşısında verecek olan Kara Kartal, kazanıp moral depolamak istiyor. Avusturya etabını tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıkları için İspanya'ya gelen Siyah Beyazlılar, buradaki ikinci hazırlık maçında ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşılaşacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanacak Beşiktaş-Wolverhampton hazırlık maçı bu akşam oynayacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Daha önce iki kez karşı karşıya geldiler

Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşı karşıya geldi. 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazandı. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle kazanan Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın hat-tricki ve Dendoncker'in golleriyle 4-0'lık galibiyete uzandı.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)