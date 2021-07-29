Süper Lig 'in son şampiyonu Beşiktaş , 2. hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaşacak. İlk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Kara Kartal, Kayserispor'u da geçip 2'de 2 yapmak istiyor. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Kayserispor ise Beşiktaş'ı devirip moral depolamanın peşinde olacak. Beşiktaş, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Güven Yalçın kararı verildi

Sezonun ilk hazırlık maçında önceki gün Başakşehir ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, Güven Yalçın’ın golü ile sahadan 1- 0 galip ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Lecce’ye kiralanan genç futbolcunun yeni sezonda kadroda olup olmayacağı ile ilgili karar verildi. Yeni Malatyaspor’un transfer listesine giren genç golcü ile ilgili son kararı veren Sergen Yalçın, oyuncunun takımda kalmasını istedi.