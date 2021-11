İlk dört maçında puan alamayan Beşiktaş ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ve öğrencileri Ajax'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki kritik Ajax mücadelesinde en önemli eksiği Josef de Souza olacak. C Grubu’nda Portekiz deplasmanında oynanan Sporting karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Brezilyalı ön libero, bu akşamki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ-AJAX MAÇI CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Bu gece TSİ 20.45'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Ajax 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

Josef de Souza cezalı

Beşiktaş'ın deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber bu karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Avrupa karnesi alarm veriyor!

Devler Ligi C Grubu’nda bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah-Beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

300. gole sadece...

Bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak. Kartal’ın Avrupa kupalarındaki 100. golünü Daniel Pancu atmıştı. Kartal’ın Avrupa kupalarındaki 200. golünü de Tomas Sivok kaydetmişti.

Miralem Pjanic döndü!

Kara Kartal’ın Bosna Hersekli süperstarı Miralem Pjanic, Alanyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkisiz görüntü sonrasında ilk 11’de başladığı mücadelede ikinci yarı öncesinde oyundan alınmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la oynayacakları karşılaşma öncesinde oldukça motive bir görüntü içinde bulunan Pjanic, bugün takımının hücum hattını daha etkili bir şekilde yönetmeye çalışacak. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 4 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2’sinde oynayabilen Pjanic, birer asist yaptığı Dortmund ve Sporting maçları sonrasında Kupa 1’e yine asistleriyle dönmeyi planlıyor.