Beşiktaş, LÖSEV’in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.

05 Kasım 2019, Salı 22:04
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Beşiktaş, LÖSEV’in 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' kampanyasına destek verdi

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV’in düzenlediği farkındalık projesine ’Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım’ diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

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