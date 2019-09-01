Beşiktaş, Lois Diony transferi için görüşmelere başladı!

Burak Yılmaz'ın beklenmedik sakatlığının ardından kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah Beyazlılar'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen 26 yaşındaki santrfor Lois Diony için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kara Kartal, Saint Etienne teknik direktör Ghislain Printant'ın planlarında yer almayan yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.﻿﻿﻿ Geçtiğimiz sezonu Bristol City'de kiralık olarak geçiren Diony, forma şansı bulduğu 32 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler