Beşiktaş lige ısınıyor

TFF’den Süper Lig’in Haziran ayında başlayacağının açıklandığı anlarda Nevzat Demir Tesisleri’nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan antrenmanda; Atiba, Elneny, Diaby, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho ve Ersin Destanoğlu yer aldı.

İdmana geniş sahada ısınma hareketleri yaparak başlayan Beşiktaşlı futbolcular daha sonra açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş’ın saha çalışmalarına gruplar halinde devam edeceği ve bugün başka bir oyuncu grubunun antrenmana çıkacağı öğrenildi.