Beşiktaş Larin kararını verdi!

Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin iyice gözden düştü. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren deneyimli isim, net bir gol kaçırdığı maçta kötü bir performansı nedeniyle eleştirilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in "Her oyuncuyu görmek istiyorum, performanslarına göre son değerlendirmemi yapacağım" dediği yerde Kayserispor karşısında 11'de şans bulan Larin, maç boyunca vasatı aşamadı.

ISMAEL'İN PLANLARINDA YOK

71 dakika sahada kalan 26 yaşındaki forvetin yerine oyuna giren N'Koudou ise şov yaparak iki gole imzasını attı ve maçın kahramanı oldu. Larin'in performansı itibariyle artık tamamen gözden düştüğü belirtilirken yeni sözleşme için yüksek ücret talep eden ve başka kulüplerle görüşen Kanadalı ile şu anki şartlarda yola edilmesi de zor gözüküyor. (Takvim)