Beşiktaş - Kuzeyboru maç sonucu: 1 - 3

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 12'nci haftada Kuzeyboru'yu konuk etti. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan karşılaşma Kuzeyboru'nun 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Aylin Turnaoğlu, Tuncay Sevim
BEŞİKTAŞ: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen, Ece Günesen)
KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Matea, Ceren Nur Domac, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Merve Cepni)
SETLER: 17-25, 15-25, 25-15, 13-25
SÜRE: 87 dakika (23, 22, 21, 21)
DHA