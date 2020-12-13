Beşiktaş kulübünden taraftara davet

Beşiktaş kulübü, hayata geçirilen uygulama ile ilgili olarak kulübün resmi intermet sitesinden şu açıklamayı yaptı.

Haydi Beşiktaşlı, Vodafone Park’taki LED Tribün’de Yerini Al!

Büyük Taraftarımız, Vodafone Park’ta oluşturulan LED Tribün’de omuz omuza Beşiktaşımıza destek oluyor!

Kulübümüz, pandemi döneminde Vodafone Park tribünlerinde yer alamayan taraftarlarımızın fotoğraflarını, LED ekranların bir araya getirilmesiyle hazırlanan ‘Tribün’de yayınlayacak. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek bu özel proje ile hem Kulübümüz gelir elde edecek hem de taraftarlarımız unutulmaz bir anıya sahip olacak.

Vodafone Park LED Tribün projesi, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 13. haftasında, 20 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Bş. Bld. Erzurumspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçta ilk kez uygulanacak.

Bş. Bld. Erzurumspor maçının LED Tribün biletleri, bugün saat 18.00’de bilet.bjk.com.tr adresinde satışa sunulacak.

Bilet satışlarına ilişkin detaylar, aşağıdaki gibidir.

Fotoğraflar ne kadar süre ekranda kalacak?

Vodafone Park LED Tribün biletleri, 1 dakika, 2 dakika ve 3 dakika seçenekleriyle satışa sunulacak. LED ekranlardaki fotoğraflar, 15 saniyede bir yenilecek. 1 dakikalık bilet satın alan taraftarlarımızın fotoğrafları 4 kez, iki dakikalık bilet satın alan taraftarlarımızın fotoğrafları 8 kez, 3 dakikalık bilet satın alan taraftarlarımızın fotoğrafları ise maç boyunca 12 kez yayınlanmış olacak.

Fotoğrafımın arkadaşımla yan yana olacak şekilde yayınlanmasını istiyorum, mümkün mü?

Evet mümkün. Vodafone Park LED Tribün bileti satın alma işlemininiz onaylandıktan sonra tarafınıza bildireceğimiz referans kodunu arkadaşınıza iletebilirsiniz. Referans kodu ilettiğiniz arkadaşınız, kendisi için yapacağı bilet satın alma işlemi sırasında ilgili alana referans kodunu eklemesi halinde fotoğraflarınız yan yana olacak şekilde yayınlanacak.

Bir kişi en fazla kaç adet bilet satın alabilir?

Bir kişi, kendisi veya sevdikleri için en fazla üç adet bilet satın alabilir.

Nasıl bilet satın alabilirim?

Dev ekranlardan oluşan Vodafone Park LED Tribün’de kendisinin veya sevdiklerinin fotoğraflarının yayınlanmasını isteyen taraftarlarımız, biletlerini bilet.bjk.com.tr resmi bilet satış portalımızdan satın alabilirler.

Bilet satın aldım, nasıl fotoğraf yükleyeceğim?

Bilet satın alma işleminiz onaylandıktan sonra tarafınıza bildireceğimiz e-mail adresine Vodafone Park LED Tribün’de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Beşiktaş formalı fotoğrafınız görsel bütünlük sağlayacaktır.

Vodafone Park LED Ekran Bilet Fiyatları

1 Dakika: 99TL

2 Dakika: 179TL

3 Dakika: 259TL

Önemli Notlar:

Her LED ekran sadece bir kişilik olduğundan, birden fazla kişinin yer aldığı fotoğraflar yayınlanmayacaktır.

Herhangi bir görüş veya ideolojiyi çağrıştırabilecek simge veya simgelerin bulunduğu fotoğraflar ile genel ahlak kurallarına aykırı olduğu tespit edilen fotoğraflar, tarafımızca kabul edilmeyecektir.

Vodafone Park LED Tribün’den bilet satın almış olmak, stadyuma giriş hakkı sağlamaz.



