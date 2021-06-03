Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya’yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya’nın 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "1973-1977 ile 1981-1984 yılları arasında kulübümüzün başkanlık makamında bulunan, imza attığı değerli hizmetlerle kulübümüze tarihi başarılar kazandıran eski başkanlarımızdan merhum Mehmet Üstünkaya’yı vefatının 21. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Beşiktaş Futbol Takımı, Üstünkaya döneminde 1974-1975 sezonunda tarihindeki ilk Türkiye Kupası’nı kazanırken, Erkek Basketbol Takımı aynı sezon Basketbol Birinci Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. Üstünkaya’nın ikinci döneminde siyah-beyazlı futbol takımı, 1981-1982 sezonunda 15 yıllık Türkiye Ligi şampiyonluğu hasretini dindirdi.
https://twitter.com/Besiktas/status/1400346671029096450