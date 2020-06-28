Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş’ta ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’da en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. Kovid-19 pandemisi ile lige verilen aranın sona ermesi ve kart cezasının son bulmasının ardından 28. haftadaki Denizlispor maçıyla yeniden Siyah-Beyazlı formayla sahalara dönen Burak Yılmaz, attığı ve attırdığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İkisi yarımşar sezon olmak üzere iki dönemde toplam 3 sezon forma giydiği Beşiktaş’ta ilk döneminin aksine adından sıkça söz ettiren tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da takımın kazandığı galibiyetlerde adından söz ettiren isimlerin başında geldi.

Birinci sezonunda 6 gol attı

2006-2007 sezonunda Antalyaspor’d an Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz, ilk yılında Siyah- Beyazlı formayla 43 karşılaşmada görev yaptı. Ligde 5, kupada 1 gol kaydeden Milli futbolcu, Beşiktaş’taki ilk sezonunu toplam 6 golle noktaladı. Bir sonraki sezon Beşiktaş’ta sadece yarım dönem forma giyen ve beklentileri karşılayamadığı için Manisaspor’a gönderilen Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunun yarım döneminde; toplam 12 maçta forma giydi ve 9 lig müsabakasında sadece 1 gol kaydetti.





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7 maçta oynamadı ama...

Beşiktaş’taki ikinci döneminin başlangıcı olan 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Siyah- Beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan tecrübeli forvet, 11 gol kaydetti. Kartal’daki ikinci döneminde sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve şimdiye kadar toplamda 7 maçta görev yapamayan Burak Yılmaz, oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren yıldız futbolcu, Beşiktaş’taki 1,5 sezonluk ikinci döneminde toplam 25 gol kaydetti. Burak ek olarak 4’ü son 2 maçta olmak üzere toplamda 7 asist yaparak bu sezon takımının 21 golüne katkı sağladı.





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