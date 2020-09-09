Beşiktaş koşar adım Trabzon’a!

Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi. İdmanın, kondisyon ve açma-germe çalışmalarıyla başladığı, ardından pas, top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, taktik programının yer aldığı uygulamalar, 3 takımla yapılan yarı saha turnuva maçları ve kondisyon koşuları ile sona erdiği kaydedildi.