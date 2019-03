Spor Toto Süper Lig’de son 2 maçta berabere kalarak 4 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’u konuk edecek. Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada çıkış arayacak. Saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

11'LER:

Beşiktaş'ın 11'i: Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip, Domagoj Vida, Adriano, Atiba, Medel, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz.

Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Mücahit

Süper Lig’de 24 karşılaşmada rakiplerine 11 kez üstünlük kurabilen ve 8 maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 defa yenildi. 41 puana sahip siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise topladığı 35 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Vodafone Park’ta zorlanıyor

Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park’ta bu sezon istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 resmi karşılaşmada rakiplerine skor olarak sadece bir kez üstünlük kurabildi.

Söz konusu maçlarda ligde Bursaspor’u 2-0 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta ligde Trabzonspor (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-3) maçlarını ise berabere tamamladı.

Gözler Burak Yılmaz’ın üzerinde

Siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz’ın üzerinde olacak. Devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park’ta kaydetti. Burak, Dolmabahçe’deki son 2 maçta 4 gol atmayı başardı.

Kagawa ve Gökhan Gönül hazır

Sakatlıkları geçen Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Atiker Konyaspor karşısında görev alabilecek. İki oyuncu, yaşadıkları sorun nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.

Bu arada sakatlığı nedeniyle bireysel çalışan Nicolas Isimat-Mirin’in durumu ise bu akşamki idmanda netlik kazanacak.

Dorukhan Toköz cezalı

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezlerden biri olan Dorukhan, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Quaresma ve Medel ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon bir kez gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen, bir defa da sarı kart cezalısı olarak takımını yalnız bırakan Quaresma, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla bir kez daha ceza sınırına geldi.

Süper Lig’de sarı kart cezası nedeniyle bir kez görev alamayan Medel ise Galatasaray, Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırında bulunuyor.

Her iki oyuncu yarınki karşılaşmada kart görürse 26. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Necip Uysal’ın cezası bitti

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide yedekler arasında olmasına rağmen sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Necip Uysal, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Necip, cezası nedeniyle 24. hafta mücadelesinde takımdaki yerini alamamıştı.