Fenerbahçe ile ikincilik yarışı içerisinde olan Konyaspor, Dolmabahçe'de Beşiktaş 'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçtiğimiz hafta İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-0 yenen Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitme umudu, Trabzonspor 'un Kayserispor'a Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde elenmesiyle son bulmuştu. Siyah-beyazlı ekip hedefsiz ve bu hedefsiz maç öncesi de açıklanan kamp kadrosunda tam 10 isim yer almadı! Valentin Rosier ve Josef de Souza cezaları; Rıdvan Yılmaz, Welinton, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçında forma giyemeyecek. Domagoj Vida tam olarak iyileşmedi. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal ise TD Valerien Ismael'in kararıyla kadroda kendilerine yer bulamadı... Ajax deplasmanında 15-20 dakika kadar sahada kalan 2003'lü Berkay Vardar, Fransız teknik adam tarafından ilk kez maç kadrosuna alındı. Bir diğer "özkaynak" oyuncusu Emirhan Delibaş bir süredir kadroda ama henüz süre şansı bulamadı. Eldivenler zaten 2004'lü Emre Bilgin'de olacak; savunmada Serdar Saatçı'yı ve orta alanda Emirhan İlkhan'ı izlemeye devam edeceğiz...

Son 8 maçın sadece 4'ünü kazanabilen Konyaspor, aynı periyotta yalnızca 4 puan kaybı yapan Fenerbahçe'ye "ikincilik" yarışında geçildi ve son hafta Beşiktaş'la oynayacağı maç öncesi Şampiyonlar Ligi vizesi alma ihtimalleri mucizelere kalmış durumda. Sarı-lacivertli ekiple ikili averajı eşit olan Konyaspor, 9 gollük genel averajı kapatmalı ve Fenerbahçe de Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız dönmeli... İşleri oldukça zor! TD İlhan Palut'un bu nedenle rotasyon yapması şaşırtmaz. Stoperde Marin Anicic, sağ bekte Barış Yardımcı, orta alanda Uğurcan Yazgılı'yı görebiliriz. Ahmed Hassan son 5 maçın 3'ünde gol attı ve Konyaspor o 3 maçı kazandı. Sezonun ilk maçında, Beşiktaş'a karşı sonradan oyuna girip 90'da galibiyeti getiren golü de atmıştı. Geçen hafta yedekti, kenardan gelip tabela yaptı. Palut'un Sokol Cikalleshi ile değil Mısırlı golcüyle maça başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 16 gol)

- Konyaspor'un ligde oynadığı son 9 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti; 8'inde "karşılıklı gol" de oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %22'lik kesim siyah-beyazlı takımın taraftarı önünde sezonu galibiyetle noktalamasını bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.