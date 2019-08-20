Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti panik havasına yol açtı. Çok sayıda sakatın yanı sıra oynayan futbolcuların da kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyahbeyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Schalke 04 ile bir yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı yıldızın bonservisine 3 milyon Euro teklif eden Beşiktaşlı kurmaylar, Alman kulübünden olumlu dönüş aldı. Bu hafta Almanya'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor.

ANLAŞIRSANIZ GELMEYE HAZIRIM

Forvet transferinde de ilk hedef olan Cenk Tosun için Everton'ın kapısı çalınacak. İngiliz kulübünde yedek kulübesine mahkum olan milli golcüye daha önce mesaj göndererek, "Evine geri dön" diyen Beşiktaşlı kurmaylar, kiralık şartları için Ada'da görüşmeleri başlatacak. 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon Euro'ya satılan Cenk Tosun'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Beşiktaş, milli futbolcuda sonuca varamazsa aynı takımdan Oumar Niasse ve Yannick Bolasie için nabız yoklayacak.

(Sabah)