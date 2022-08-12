Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması olan idman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 15.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

DHA