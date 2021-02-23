Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına ilk on beş dakikası açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.